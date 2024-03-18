斯蒂芬·罗奇：美中网络战的鼓声

所有这些都显示美中冲突翻开了一个新篇章——贸易战和科技战现在又被网络战所强化。尽管拜登和习近平都否认，但这一冲突已充满冷战意味。当年的冷战险些演变成热战，尤其是在柏林危机和古巴导弹危机期间。网络战争的风险会让我们再次逼近这类危机吗？

联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）最近加大了美国反华运动的力度。他在1月31日的国会证词中对不断加剧的中国黑客活动敲响了警钟，并警告说美国的电信、能源、交通和水利等基础设施，极易遭到中国国家支持的黑客组织“伏特台风”（Volt Typhoon）攻击。《纽约时报》对此的头版报道则加剧了这一事件的紧迫感。

克里斯托弗·雷的证词发表几天后，联邦调查局、网络安全和基础设施安全局（CISA）和国土安全局（NSA）联合发布了一份详细记录伏特台风组织威胁的报告。《时代》杂志适时在头版做了更多报道。随后美国一个大运营商的手机蜂窝网络在2月22日忽然中断。顷刻之间，网络恐惧仿佛鲜活地呈现在人们面前。

在这股狂乱中，克里斯托弗·雷的警告言论中，一个重要前提条件被忽略了。他称，中国正在为未来的冲突“做预先准备”。这与俄罗斯总统普京2021年底和2022年初在乌克兰边境集结军队不同。按照克里斯托弗·雷的原话，“如果或当中国决定发动攻击”，伏特台风组织就可能攻击美国的关键基础设施。