陈留俊：韩国的医生 世界的通病

狭隘的政治动机导致全国医疗卫生行业出现停摆危机，大量病患得不到及时救治，而原本这项措施可以通过耐心细致的协商推行得更稳妥。这样看来，真正符合公共利益的政策，常常有被政治动机裹挟的可能，即使冒着社会陷入停滞动荡的风险，也会被不断尝试。更根本的是，韩国医生罢工事件还反映了当今世界所面临的相似的民主困境。

自2月中旬开始的韩国医生罢工事件，至今持续已届一个月，成为世界关注的焦点。

各种分析和感慨纷至沓来，有的梳理韩国医疗体制的历史、现状及特征，有的将其与韩国经济及老龄化社会联系起来，有的认为与韩国4月要举行的议会选举有关，有的则将医生群体的表现与韩国人性的弱点相结合，如此等等。这些观点各有其理据和说服力，确可借此了解韩国此次事件的真相和韩国社会的问题，但须要注意的是，此次医生罢工事件绝不可仅仅看作是韩国的个例，背后可能反映出的是世界的通病。

老龄化和少子化带来医界的矛盾韩国医生罢工的直接原因，是政府关于医学院的扩招计划。面对多年来韩国医科大学每年只能招生3058人的现状，韩国政府希望在2025年能扩招至5058人，但这2000人的增幅却触动现有医生群体的神经，认为医生人数的增加会损害他们的既得利益，这应该是他们罢工的主要理由。而医生这类群体在现代社会是需要更多还是更少的问题，是个世界各国都共同面对的问题。