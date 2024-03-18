李元瑾：卫理公会直落亚逸礼拜堂奠基百年——轻抚时间囊珍藏有感

老教堂矗立在老街，见证了早期华人移民落地、谋生、挣扎和发展。老教堂入住老街，为多元宗教和睦相处、多元文化相互交融的图景添上重彩。礼拜堂的历史，不单单是新加坡宗教史的重要章节，更是由多元种族构建的新加坡国史不可遗漏的一块拼图。

2024年2月7日，正在筹备迎接卫理公会直落亚逸礼拜堂（Telok Ayer Chinese Methodist Church，以下简称礼拜堂）建堂100周年的教会领导，欢欣雀跃地目睹前人密封于嵌有大理石牌匾之奠基石下方墙内的百年时间囊（金属盒）被安全取出。

礼拜堂装修工程还在进行中，时间囊静放一周后，便在直落布兰雅分堂举行揭幕仪式。经过众多媒体的报道，时间囊内的历史珍藏展现于世，其中有中文的《圣经》、《颂主圣诗》、《教会纲例》、《教会典例》四本和手写的《直落亚逸礼拜堂立石记》一页。其他还有1923年的马来西亚卫理公会大会的会议记录和财务委员会会议记录各一本，以及1924年1月8日和9日的《新加坡自由西报》和《海峡时报》。

百年遗存绽放着历史光芒，揭示了礼拜堂及会众的起源与发展、传教士的努力与影响。时间囊的中文珍藏除了反映礼拜堂的重教规尊礼仪，也印证了礼拜堂的语言特色，而且一度与福州关系密切——圣经和圣诗在福州印刷、教会纲例在福州翻译、立石记由福州人执笔。根据教会历史，西方传教士创堂之初，讲道时曾用马来语译成闽南语，不久福州人和福清人陆续到来，于是有一段时间除闽南语外又增添了福州话。手捧时间囊袖珍型的圣诗集，华人年议会会长吴乃力牧师做了一番解释：早年礼拜堂信徒多数是文盲，他们在自己的小本圣诗上，一字字地跟着牧师歌咏，过后反复背诵，从而了解圣经话语，也逐步识字。