萨稀贾古玛：意外从政的庄日昆

庄日昆总是将别人的贡献铭记于心。当时的第一副总理吴作栋建议行动党正式设立各类奖章，以表扬最坚定的支持者。此建议于1988年正式付诸实行，而有关文件便是由庄日昆起草的。

2012年，我在为撰写《人民行动党历史》一书做研究时，访问了已故的庄日昆先生。他给我的印象是：对他人的贡献总是侃侃而谈，对于自己却只字不提。只有在过去几周，与认识庄日昆并为他的逝世而哀悼的积极分子、干部和资深基层人员交谈后，我才对这位人民行动党坚定支持者有更全面的认识。

在南洋大学，庄日昆不像其他许多人那样活跃于政治圈。他最初支持在1955年竞选立法议会席位的进步党候选人张赞美，但一名加入新加坡银行雇员联合会的朋友建议他到人民行动党帮忙。由于蒂凡那当时是该工会的顾问，而且正在竞选花拉公园区（最终败选），他们于是到花拉公园区帮忙。这是庄日昆首次接触成立不到一年的人民行动党。

到了1960年，庄日昆已是中峇鲁区支部秘书，并亲身经历了1961年行动党内部分裂的事件。包括李绍祖在内的一些干部想说服他加入新成立的社会主义阵线。在稳住中峇鲁区并确保它不会落入社阵手中后，庄日昆因工作原因于1962年初辞去支部秘书，但最终被说服重返政坛。