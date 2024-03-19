张立健：交通多元化比产业兴衰更重要

因淹水、低温、起火和行驶中发生故障等电动车问题时有所闻，单在去年，中国便发生逾两万宗因电动脚踏车而起的火灾事故，而且刚过去的严寒天气也考验了电动车的性能。苹果刚宣布取消筹备10年的iCar开发项目，转投资源到人工智能技术和扩增实境技术。其实，近年来已接二连三有汽车公司退出电动车的竞争，比如通用汽车旗下的电动车去年便停产。

欧盟将对中国电动车进口征税，美国总统拜登下令调查中国出产的智慧联网汽车带来的安全风险。综合以上几则新闻，一时之间，似乎为电动车产业带来新的不确定性。但中国企业小米仍发布最新的电动车款，泰国电动汽车亦被市场看好。我认为，也许比起个别国家或企业的电动车兴衰，更重要的是，我们想要什么样的未来交通工具，在电动车之外有什么更多更佳的选择？

《未来是什么？》作者厄里（John Urry）是已故英国社会学家，他呼吁社会科学该重新研究未来，利用公民社会、政府与复杂的系统思维，建立社会未来学和创造社会未来的能力。厄里指出，汽车系统成熟于20世纪，尤其得力于1901年发现得州油田，但建立“车托邦”却是失败的。厄里指出，汽车时代造成通勤过度浪费社区交流时间、占用城市空间、剥夺行人权利、每年造成百万人死亡、二氧化氮污染、石油经济和气候变化，他鼓励人们思考在后汽油车时代的2050年的系统可能性，比如使用氢能的快速流动城市。