王伟男：美国台海政策中的金马议题

值此撞船事件仍未了结、未来四年两岸关系仍将波谲云诡之时，笔者不认为美方会为了金马防务而与中国大陆直接冲突，因为《台湾关系法》并未做此授权。但若金马事急，美台很可能借机强化军事合作，两岸关系与中美关系就难免雪上加霜了。

近日两岸关系因厦金海域撞船事件再被推上舆论的风口浪尖，恰巧笔者近日也在梳理美国台海政策的历史演变过程，金门、马祖等大陆近海岛屿的名字不时出现在美方的相关文献中。抚今追昔，或有教益。

熟悉两岸关系史的读者都知道，1949年10月中华人民共和国成立时，国民党政权仍据有华南和西南的部分地区，以及浙江、福建和广东的许多近海岛屿，其中较著名的有浙江的舟山群岛和台州列岛、福建的马祖列岛、大小金门诸岛等。1949年10月下旬，解放军曾发起对金门岛的登陆作战，以便为下一步攻占台澎地区做准备，史称金门战役（台方称为“古宁头战役”）。但此役主要因解放军彼时尚不谙水性、海军力量薄弱而失利，且造成较大损失。

在同一时期，美国杜鲁门政府正在执行一项从中国内战中脱身的对华政策和台海政策，在台湾问题上的基调是“弃蒋弃台”，即不再支持蒋介石对抗共产党，承认台湾自日本投降后已归还中国。这个基调集中体现在1950年1月5日上午由杜鲁门总统本人发表的政策声明，以及当天下午由时任国务卿艾奇逊在新闻发布会上所做的政策阐释中。