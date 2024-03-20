毛以为：日本怎么看金门快艇翻覆事件？

2月中旬，中国大陆的渔船在金门海域与台湾海巡署的执法船相撞，造成中方两名渔民溺毙。一个月内，中国大陆与台湾在调查与表态之间你来我往。地缘政治上，台海问题一直是诸方势力平衡博弈的角力点。金门撞船之后，中方表明，福建海警局将在厦金海域开展“常态化”执法巡查行动，并付诸实施，既扣押台湾游艇又开展执法演练。这表明中国大陆捍卫自身“管辖海域”的立场，也将中国与周边国家、地区因认知差异产生的海域主权争议，再次摆到聚光灯下。台湾以外，作为在东海与中国大陆同样有岛屿主权争议的日本，态度亦是尤为关键。事件发酵至今，日方的媒体与学者都是从何角度看待此事呢？

首先，媒体显然对中国海警局这一组织有着浓厚兴趣。立场相对温和的《日本经济新闻》就以中国海警局的扩张为切入点，进行专题报道。近10年来，中国海警的船只数量，从少于日本的海上保安庁增长至比日本多一倍有余，且性能高、吨位大。许多船配备了直升机、大容量高压水枪和各型号的炮弹，甚至还能操纵无人机。2023版的《日本国防白皮书》便警告，中国海警船“对日本领海的入侵企图”。

中国海警局是原先海监和渔政等五个机构合并转变而来，最初由国务院下辖的国家海洋局指挥。2018年国家海洋局裁撤，海警并入武警系统，从此隶属于中央军委。因此，它的定位游离于军与警之间，穿梭“执法”于中国大陆与其他势力在东海、南中国海的主权争议海域，前些日子的菲律宾亦为此头疼不已。立场偏右的媒体如《产经新闻》就认为，这与中国海警局否认钓鱼岛（日本称尖阁列岛）对日本的主权所用的口吻如出一辙。雅虎网站的评论文章更是强调，倘若台湾在慰问与赔偿以外，对自身责任没有回应，恐怕中国大陆在未来将嚣张地在金门海域行使“警察权”，甚至逐渐夺取对金门岛的控制权。