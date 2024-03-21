胡逸山：元首难定马国政治浮沉

柔佛苏丹依布拉欣月前就任马来西亚最高元首，顿时引来马国国内外一片极为正面的期许。这类期许大约可分为相关的两大类。一类是来自各界对新任元首在柔佛苏丹任内的亲商印象。元首多年来不但鼓励柔佛在宏观上的工商发展，也积极参与具体的商业活动，如与一些外国投资者合作房地产开发项目等。所以，海内外商界极为期许他当上元首后，也会一如既往地亲商，带来更多商机。

在大多数发展中国家，阻碍经济发展的一个重要因素，就是官僚主义作祟的繁文缛节，尤其是在申请各种准证方面，许多时候难如登天，一拖好几年，搞不好也就痛失了越来越讲究时效的商机。这些国家充斥各种人为的干预因素，所欠缺的是在先进国家业已行之有效的标准制度与流程。然而，与此同时，许多国家也仍风行半封建理念，对传统统治者有着极高崇敬，官僚也是如此。所以若商业项目能得到“御准”或“宠幸”，则在一定程度上是能冲破上述人为阻碍而加速批准的，商家当然庆幸不已。这一点在马国经济低迷的大背景下尤为可贵。随着元首任期开展，之前的柔佛亲商经验是否得以在联邦层次复制，也就让商界乐于期待。

马国各界对新元首的另一类期许，是希望马国政治得以更为稳定。这种看法也是源于柔佛苏丹此前相对强势的统治者地位与手法。这一点在两年前的柔佛州选后尤为显著。当时国阵大获全胜，原任州务大臣也信心十足地以为能重作冯妇，续任大臣，不料数日等不到大臣宣誓仪式，原来柔佛王宫方面出乎意料地要换大臣。后来巫统推出一位相对年轻、也是王宫属意的大臣人选，方得以宣誓就任，由此可见柔佛苏丹在该州的权威。