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胡逸山：元首难定马国政治浮沉

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胡逸山

更新 /
更新 / 2024年3月21日 8:12 AM
发布 /
发布 / 2024年3月21日 5:00 AM
2月26日，马来西亚元首依布拉欣和苏丹后索菲亚在吉隆坡国会大厦举行的第十五届国会第三次会议开幕式上诵经。（法新社）
2月26日，马来西亚元首依布拉欣和苏丹后索菲亚在吉隆坡国会大厦举行的第十五届国会第三次会议开幕式上诵经。（法新社）

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柔佛苏丹依布拉欣月前就任马来西亚最高元首，顿时引来马国国内外一片极为正面的期许。这类期许大约可分为相关的两大类。一类是来自各界对新任元首在柔佛苏丹任内的亲商印象。元首多年来不但鼓励柔佛在宏观上的工商发展，也积极参与具体的商业活动，如与一些外国投资者合作房地产开发项目等。所以，海内外商界极为期许他当上元首后，也会一如既往地亲商，带来更多商机。

在大多数发展中国家，阻碍经济发展的一个重要因素，就是官僚主义作祟的繁文缛节，尤其是在申请各种准证方面，许多时候难如登天，一拖好几年，搞不好也就痛失了越来越讲究时效的商机。这些国家充斥各种人为的干预因素，所欠缺的是在先进国家业已行之有效的标准制度与流程。然而，与此同时，许多国家也仍风行半封建理念，对传统统治者有着极高崇敬，官僚也是如此。所以若商业项目能得到“御准”或“宠幸”，则在一定程度上是能冲破上述人为阻碍而加速批准的，商家当然庆幸不已。这一点在马国经济低迷的大背景下尤为可贵。随着元首任期开展，之前的柔佛亲商经验是否得以在联邦层次复制，也就让商界乐于期待。

马国各界对新元首的另一类期许，是希望马国政治得以更为稳定。这种看法也是源于柔佛苏丹此前相对强势的统治者地位与手法。这一点在两年前的柔佛州选后尤为显著。当时国阵大获全胜，原任州务大臣也信心十足地以为能重作冯妇，续任大臣，不料数日等不到大臣宣誓仪式，原来柔佛王宫方面出乎意料地要换大臣。后来巫统推出一位相对年轻、也是王宫属意的大臣人选，方得以宣誓就任，由此可见柔佛苏丹在该州的权威。

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