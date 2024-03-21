廖建裕：总统选举后的普拉博沃

人们猜测佐科和普拉博沃有合作协议。但是，普拉博沃有自己的政党和亲信，这些人在2014年和2019年的总统选举中对他忠心耿耿；普拉博沃很可能会安排自己人在身边，保护自己的利益。

今年2月14日的总统选举已经完成，但正式的选举结果将在3月20日公布。至今普拉博沃—吉布兰组合的选票依然遥遥领先，约58.3%，阿尼斯—穆海敏组合仅得23.4%，甘查尔—马福德组合只有18.3%。败北的两个组合不认输，扬言要求国会调查选举作弊，同时要弹劾佐科政府利用国家公器协助普吉组合获胜。可是要这么做，须要有关政党正式提出，并有足够支持者才能被国会接受。

然而，支持阿尼斯以及甘查尔的政党迟迟没有行动。因为支持阿尼斯的国家民主党有意与新政府合作，而斗争派民主党内也分裂，有的接受选举结果，有的拒绝。不过，印尼法律专家指出，即使国会同意调查总统选举，也只能讨论选举过程的问题，不能决定选举结果，更不能将选举结果作废。有权做出这个决定的是印尼宪法法庭。

阿尼斯支持者于是采取非议会方式，展开和平示威，要求印尼宪法法庭宣布普吉组合作弊，选举结果无效。以雷夫里·哈伦为首的阿尼斯支持者还要求重新举行总统选举，取消普吉组合的选举资格，只允许阿尼斯—穆海敏组合与甘查尔—马福德参加重选。