丁一鸣：俄乌战争是欧洲走出战后体制契机

这就是马克龙貌似惊世骇俗“派兵论”言外的深刻线索：一个能独力应对威胁的正常欧洲。欧洲不能继续沉湎于受保护的优越状态之中，过去80年只是漫长历史过程的非常态，一个共同体必须将保护自己的能力掌握在自己手中。

俄罗斯入侵乌克兰至今，乌克兰无法迅速光复失地，俄罗斯亦无法以现有条件令乌克兰屈服，战局像极了否定“速胜论”“投降论”的“论持久战”状态。

以乌克兰战场（theater）作为舞台（theater）的表象，幕后也牵动着一系列更长远、更结构性的变局。从北约自“脑死”强势复活，到欧洲加强表象上以援乌为目的的国防硬件生产，再到欧洲紧张地关注美国政局发展并未雨绸缪地调高国防支出占比，以及最近法国总统马克龙的“派兵援乌论”，预示乌克兰战争正缓慢但坚定地推动整体欧洲局势的结构性演变。

或许马克龙的派兵论有策略性考量，譬如彰显法国领导力、与德国互别苗头、做给美国看等，但曾在美国主导北约最力时“退群”的法国，此次主张以北约为单位派兵，俨然无视甚或试图扭转“以美国为首的北约”这一刻板印象，让欧洲这一北约保护的重点，重新拾起“主人翁意识”，走出美国以二战后体制投在欧洲80年之久的阴翳，这或许是乌克兰战争所撬动的结构性变局之迹象。