黄元：持续提升中国市场与信心的根本

中国经济必须由稳定的治理体制驱动，让市场主动调节能力可持续推动国家经济高水平发展，有效应对国际发展动态挑战，而非依赖（局限）于诸如每年一度的经济工作会议，对内外发展形势进行评估、预判及制订政策，进行非连续性调整。

中国相比较于近代的积贫积弱，正趋崛起，这是不争的事实，也是不可阻挡的大势。中国除非自身发生重大历史性政治事件或者经济衰退，必将作为人类和平与发展的重要力量屹立、绵延。当然，中国必须与包括美国在内的全球各国相取相补、相扶相助，推进人类文明共同进步。

中国改革开放40年取得的发展进步是惊人的，航母、航天、5G、半导体、量子技术、算力、经济总量、论文被引数据、法治能力等，都达到前所未有的最高水平。这一切都来自于政经治理改革开放。在中国及人类发展史上，邓小平必将是一个上承古、近代文明与下启现代及未来文明进程而具有重大历史贡献的人物。他开创的改革开放进程，只要不停滞、不倒退，中国必将越来越文明与富足，必将有效促进全人类文明进步。

中国经济的可持续高水平发展生命力，究竟应基于国企改革，还是优化民企发展环境？这个问题事关发展与安全能力建设。国企及民企改革的关键在于：一、发展活力与能力问题；二、国家经济体系中的权重及两者如何平等参与市场发展问题。