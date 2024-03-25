姚维运：让机器人更像人，助年长员工一臂之力

我们必须不断创新，以增强机器人的能力，同时也必须减少目前开发和采用这些智能机器人所需的成本和时间。这有助于更广泛地采用机器人，让更多年长员工受惠。

去年，满65岁的公民约占我国总人口的五分之一，比10年前增长超过11%。到了2030年，每四个新加坡人当中就有一人满65岁。随着新加坡人口迅速老龄化，我们必须积极创新，为未来做好准备，以建设一个包容社会。机器人方案大有可为，既能减轻年长员工的体力负担，又能让他们展现专业技能和经验。试想一下，当机器人实地巡逻时，在中央控制中心的年长保安人员，可实时而全面地掌握整个场地的情况，并做出重大安全决策；或者机器人帮忙检查飞机和建筑物，而年长员工则负责监督，提出合适的保养或维修建议。

为了让年长员工完全接受机器人，与机器人一起工作并从中获益，我们必须让机器人像人一样走动、感知，以及与世界互动，而不只是机械工具。未来机器人必须能够自觉地与人沟通和协作完成任务、机智地适应不断变化的情况，以及具备多种功能，以便在现实世界中发挥更有效的作用。

增强人与机器人有效沟通虽然机器人在制造业和酒店业越来越普遍，但要年长者在工作中使用机器人，可能会让他们却步。他们可能不会操作复杂的界面，也可能因为使用不当而受伤。