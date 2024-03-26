刘惟诚：马国“真主袜”风波的弦外之音

苏丹依布拉欣在表面上虽严斥涉事商企，但这其实是马来统治者敲山震虎的尝试。国家王宫要严办涉事商企的谕令，是建立在马来统治者捍卫回教地位的立场上，刚好让国家元首能对外重申马来君主的宗教权威。另一方面，元首也想暗示政治人物，事情必须告一段落，别给脸不要脸。

自去年10月以哈冲突以来，回教世界就掀起抵制潮，所有和以色列有直接或间接关系的国际连锁企业，都被各地回教徒群起抵制。在当时，马来西亚以马来人为主的回教徒社群也顺着这股支持巴勒斯坦兄弟的人道风潮，向国际连锁品牌发起抵制运动，其中以麦当劳与星巴克所受的冲击最大，它们在将近半年的时间里，已蒙受超过600万令吉（约170万新元）的亏损。



当然，这股抵制潮在麦当劳起诉发起抵制运动的各造后，已稍有减缓，除了不再出现新一波的抵制潮，一些在马来社会里较受欢迎的国际品牌，比如一度被抵制的雀巢，去年季末依然实现盈利，营收按年猛涨5.8%，意味着已挺过低谷。尽管我们能够从这个角度来尝试说服自己，情况已稍有改善，但随着斋戒月来临，马国的马来社群似乎有了新的抵制目标，而这次是以捍卫回教尊严之名发动的。对，我说的就是近日在马国闹得沸沸扬扬的“真主袜”风波。

马来社会激烈反应近年罕见此事起源并不复杂。某便利超市因被发现售卖印有“真主”字样的白袜，而成为马来社会千夫所指的对象，并被坊间、政治人物群起批斗、抵制。此外，相关便利超市还被国家元首苏丹依布拉欣谕令严办，其供应商也被吊销执照，这些商企所受到的各方压力与惩罚，可谓相当严厉。不过，比较有意思的是，这种马来社会、政府与马来统治者同时针对一个事件表达这么激烈的反应，是近年来比较罕见的。