陈留俊：中国足球是个“三无产品”

中国国家男子足球队3月21日晚在客场2比2战平新加坡队，结束了又一轮世界杯预选赛小组赛，这结果再次让中国球迷陷入绝望。倒不是新加坡不能赢，他们甚至应该能赢下比赛，这原本就属于足球的魅力。只是中国球迷在几十年的失望里慢慢难以承受，在多次大规模足坛反腐后仍不死心，而如今一直下滑的成绩不禁开始让人怀疑，也许根本就不是中国男足不行，而就是中国男人不行，甚或就是中国人不行。

这样的言论当然更像是泄愤的冲动之语，绝没有可靠依据，却足见人心的苦闷与沮丧，倒也让人思考，足球运动究竟能不能反映一个国家的风格特性，或者还有其他什么东西？至少从参与人数的规模和全球影响力来看，作为世界第一运动应该比其他运动项目更具代表性和说服力，毕竟在足球场上，能与其他地方一样看到德国人的严谨与纪律，法国人的浪漫与潇洒，南美的天赋与激情，非洲的体魄与冲动等等，用心的人还能看到更多。

作为人口大国，却在世界第一运动项目上表现得惨不忍睹，中国足球一直是一个谜一样的课题。如果归因于人种的先天因素，同属东亚的韩国、日本已给出了反证；如果责备经济落后投入不足，跻身世界第二大经济体已有多年，标准足球场几乎成为每一所学校的基本配备；如果抱怨群众基础差球迷水平低，对一再被伤透了心的足球爱好者还能提出什么样的高要求呢？在众多谜团背后，让中国民众难过的是，所有人都觉得可以做好的事就是做不好；更难堪的是，也许做不好的原因每一个人都有参与。