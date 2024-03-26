何越：英国重新定义“极端主义”回应以哈冲突

过去几个月，英国警察表现出高于政府的保护言论与游行自由的倾向，及其不受政府控制的高度独立性，令我惊讶。

去年10月以哈冲突发生以来，伦敦每周六都有支持加沙的示威游行，警察对游行者的态度比较温和，认为是言论与游行自由。英国政府的态度则相对谨慎，最近出台了“极端主义”的最新定义，并公开了五个有可能被定义为“极端主义”组织的名单。这是迄今为止，以哈冲突对英国内政最直接的影响。



我是汉族人，在中国生活的岁月里，社会主要问题是汉人内部的不平等与不公平；而在英国，不单白人（英国主要族群），各种族肤色与宗教信仰者之间都能平等相待，对此我曾一直习以为常。在目睹支持加沙力量在伦敦每周六持续的游行引发的社会争论后，我才意识到英国社会的难能可贵。不单在二战后的民主社会主义时期解决了白人之间的不平等问题，摘掉曾经“最讲阶级社会”的帽子，还有效消除了种族歧视，让不同种族与信仰的人在遵守共同民主价值观基础上和睦相处。

这种平衡却被以哈冲突导致的穆斯林力量频繁示威给破坏了。英国内部同时存在支持巴勒斯坦（支持穆斯林）和支持以色列的力量。但这两股力量之间相差近15倍——穆斯林在英国的人数从2011年的4.9%（270万）上升到2021年的6.5%（390万）；而犹太人在英国人数极少，从2011年至2021年，犹太人在英国的比率保持在0.5%（约27万人）。