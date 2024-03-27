吴俊刚：屠城木马、马前卒和棋子

社会上的弱势者被当作棋子是很不应该的，也可说简直是不道德的。这对夫妻的境遇堪称其情可悯，设法帮他们一把必会受到赞许，若是只把他们当政治炮弹使用，则是其心可诛也！

在人民行动党议员之间，有一种“默认”做法：如果有别区选民在接见民众时间来找你帮忙，通常都会把有关事项交回给该居民所属选区的议员去处理。一些选民之所以会“跨界求助”，通常是因为他们见了本区议员之后，得不到所要的结果，或是认为本区议员“不够力”，因此到一些部长区去碰碰运气。

在野的工人党似乎也奉行议员不跨界（选区界线）处理民众事务的“原则”。工人党秘书长毕丹星（也是国会反对党领袖）在四年前接到一对住在西海岸集选区的夫妇的求助电邮（这不只跨界，也跨党），却未加处理，直到今年2月，据说是在清理文件时发现这封电邮，因此想到通知曾在西海岸集选区一带活动的前进党非选区议员梁文辉。毕丹星在2月11日打电话给这对夫妇，告诉他们隔天会有人登门拜访。隔天，当梁文辉上门时，这对夫妇很诧异，因为他们并没有向他求助。

梁文辉探访夫妇俩之后，迅即在他的脸书贴文，称这对夫妇（丈夫因青光眼而失明，妻子又扭伤了脚，行动不便）陷入生活窘境，政府却没有为他们提供足够的经济援助，致使积蓄耗尽。两人在申请其他援助，例如公交补助券时被拒。两人的健康问题使得他们陷入财务困境，妻子更因负担不起每次100元的费用而放弃物理治疗。