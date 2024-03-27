梁世民、陈玮琪：让本地大学里也有辽阔蓝天

2023年诺贝尔医学奖得主卡塔林·考里科（Katalin Kariko）是推进信使核糖核酸（mRNA）技术的关键生物化学家与研究员，因研究对开发冠病疫苗的贡献而广受认可。考里科与德鲁·韦斯曼（Drew Weissman）于2023年以mRNA技术的突破性发现，荣获学术科研的最高荣誉——诺贝尔医学奖。辉瑞-BioNTech和莫德纳更以该研究成果为基础，最终研发出改良型mRNA疫苗，进而有效地预防冠病感染与传播。当全球因冠病大流行的契机而为考里科的成果鼓掌时，考里科40余年艰苦的研究历程方才展现于世人眼前。

几乎被埋没的世界英雄考里科是美籍匈牙利移民，于1978年在祖国获得生物化学博士学位，科研领域主要为核糖核酸（RNA）。她于1980年代因失业问题而举家移居美国。尽管如此，她仍在经历了二度失业之后，方才于1989年获得宾夕法尼亚大学的非终身研究助理教授职位。任职宾大期间，考里科热衷于探讨mRNA作为疫苗的研究。无奈当时医学界对RNA疫苗疗法兴趣索然，考里科在申请研究资金时遇到重重困难，并且在顶尖学期刊发表研究成果方面也面临层层阻力。

相较于脱氧核糖核酸（DNA），mRNA的不稳定性及引发免疫反应的可能性，也为考里科的研究带来巨大挑战。直到1998年，考里科与宾大同事韦斯曼的偶遇，方为她的困境带来转机。在两人的合作下，他们通过对mRNA的特定修改，从而让修改过的合成mRNA在不引发免疫反应的情况下，成为可行的治疗方案。考里科与韦斯曼的突破性发现，为mRNA治疗奠定了基础，进而在2020年的冠病疫情中，为疫苗的快速研发扮演了关键角色。