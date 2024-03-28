张田勘：“人类世”被否决　但人类影响不变

虽然科学家认为，目前还找不到典型的地质事件、结构或标记，将现在的年代称为人类世，但人类确实对地球的方方面面产生不可忽视的影响。

《纽约时报》报道，美国东岸时间3月4日，由21名地质学家组成的小组，以4票支持、12票反对、2票弃权和3票未投票也未正式弃权的投票结果，否决了人类世工作组（Anthropocene Working Group）于2023年10月提出的结束全新世（1万1700年前开始）同时开启全新地质时期——人类世（以人为变化作为标志的纪元）的提案。由于国际地层委员会（ICS）强制设定的“冷静期”，该提案至少须要等待10年才可能再次审议。

一些科学家提出地球进入人类世的原因是，上万年以来，人类的活动对地球影响很大，不只影响地球上的所有生物，也改变了地质结构。人类世工作组于2009年成立，经过大量研究和数年讨论，工作组的40名科学家确定人类世存在，并将人类世开始的时间锁定在1950年代。

2023年7月11日，人类世工作组提议，将加拿大克劳福德湖底部的沉积物，作为全新世结束和人类世开始的标志，并于10月向国际地质科学联合会（IUGS）提交了提案。按照流程，提案须要经过三级机构的评议，包括第四纪地层学小组委员会、国际地层委员会和国际地质科学联合会。