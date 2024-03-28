潘政麟：美国仍是科技霸主

中美科技争霸战始终是许多人关心的话题。中国在近20年强势崛起，在经济、科技领域取得许多成就。美国相比之下感觉有点“日落西山”，没有过往的强势，甚至有的观点认为中国正逐渐取代美国，成为科技领头羊。然而，事实可能是瘦死的骆驼比马大，美国很可能还是科技霸主。

人工智能（AI）近期是许多人关注的领域。英伟达、OpenAI等企业的表现都让人对AI的未来充满期待。这也促使许多国家在AI领域展开竞赛。美国为此甚至不惜代价，希望遏制中国在AI的发展。AI是个科技含金量高的领域，离不开先进的半导体技术以及强大的代码支持。想要有强大的AI，两者缺一不可。目前而言，最先进的AI都源自美国，硬件有英伟达，软件则有OpenAI。

世界各国也想发展自己的AI技术，但目前而言，大部分的半导体技术仍掌握在美国手中。例如训练以及运行AI的GPU（图形计算晶片），目前只有英伟达一家独大。帮忙代工的台积电，实际上有许多核心技术都被美国“掐着”，例如光刻机核心技术。新加坡副总理兼财政部长黃循财日前在国会说，AI实际上不是只有ChatGPT而已，有许多潜在的价值以及技术仍然处于早期开发阶段，未来会成为人类社会基础建设的一部分。目前来说，AI在美国得到充足发展，许多人才也聚集在美国，很大概率上美国在很长一段时间会成为AI领域的强者。