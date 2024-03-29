占绍香：打造简洁明了容易执行的税收环境

简单税制可以减少纳税人为了理解和遵守税法而花费的时间、精力和支出，同时也可以减少税务机关为了管理和执行税收规定而花费的成本。

前不久有一则新闻报道：过去五年，六个政府机构向公众和企业误收共约750万元消费税。主要原因是，政府收费分为“监管”（regulatory）和“非监管”（non-regulatory）两类。按照消费税的相关规定，政府机构应为所提供的非监管类服务征收消费税，而监管类服务则不须要征收消费税。政府收取的费用超过5000种，现有的做法是让个别机构按照财政部定下的原则和指导方针，自行判断收费是属于“监管类”还是“非监管类”，以决定是否征收消费税。同样的收费项目，可能有些人判定是“监管类”，另一些人则认定是“非监管类”，正是这种不同的解读，导致过去五年有些本不该收取消费税的“监管类”费用，误收了约750万元的消费税，相关政府部门将退款给受到影响的企业和个人。

虽然受影响的企业和个人将会获得退款，但如果不是审计发现这个问题，受影响的企业和个人将会多承担相关政府部门误收的消费税，而且是当了冤大头还不知道。毕竟对税制的规定，能非常清楚的人是少数，而且就算知道税制的相关规定，不同人对同一规定的解读也可能不一样。审计发现，这次错误发生的主要原因，就是对税收法律有不同诠释，因此经检讨后，政府会简化和澄清监管收费的条规和流程。财政部很快会向国会提呈法案，修改《消费税法令》，澄清对这些收费的消费税处理，列明哪些监管收费不应该征收消费税。

由此可见，好的税收制度，一个重要原则是税制简单易懂，便于执行。税收制度应该简单明了，税制和法规应尽量减少复杂性，这种简单性，有助于纳税人遵守义务，减少遵循成本，也减少逃税避税的机会。到底何为简单？概括地说，简单就是相关规定给人提供明确指导，读了规定，就知道该怎么做，而无须再解读或者判断。比如说，监管类的收费不用缴纳消费税，这里就需要人们再次判断什么是监管类收费，而如果列明每个政府部门的常规收费哪些属于监管类，哪些属于非监管类，操作起来就简单容易多了。