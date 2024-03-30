赖德熙、林伟杰：让技能创前程进阶计划更上层楼

2024年财政预算案推出的技能创前程进阶计划（SkillsFuture Level-Up Programme），值得赞赏。计划旨在鼓励和支持新加坡人投入相当的时间、精力和资源提升技能和再培训，以充分发挥潜力，打造成功、充实的职业生涯。然而，即使有政府的慷慨支持，职业中途再培训仍会有不少挑战。因此，我们想提供一些可能让计划更有效益的建议。

远离职场：中途转业者面对的难题由于劳动力市场紧张，更实际的做法，可能是让员工在就业的同时提升技能和再培训，以免加剧劳动力供应短缺。此外，想请假进修的员工，也可能担心职业前景受影响。但是，不提升技能、接受再培训的后果却更严重。随着当局推出每月最高3000元、最长24个月的职业生涯中期培训津贴（Mid-Career Training Allowance），执行这项计划的相关单位必须严加把关，确保申请者是真正想提升技能的学习者，而不是想利用纳税人的钱申请“带薪休假“的人。

更新技能的替代途径职业生涯中期培训津贴，目前只适用于高达本科学位水平的全日制长期培训项目。正如新加坡全国雇主联合会（SNEF）针对国会拨款委员会辩论教育部开支预算时的回应中所建议，为个别员工开拓另一条途径，在从事兼职工作的同时，报读兼职文凭课程，将有助于缓解劳动力紧张的情况。这些员工由于从事兼职工作，薪资比全职员工低，因此应该得到与薪资差别相等的补贴。这将惠及家庭负担较重的员工，让他们从兼职工作赚取收入的同时，学习与应用新技能，并获得实际工作经验。