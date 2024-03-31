叶鹏飞：新时代的应变之道

维系内部凝聚力，在外压越来越大的国际环境里变得越来越关键。凝聚力的产生，除了各族同胞都追求的安居乐业之外，更必须有超越物质考虑的精神元素，包括对在地历史的认知与感情。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，3月26日在行政服务常年晚宴及擢升仪式上致辞时，用三个D来形容新加坡今后将面对的国际环境：脱离（disconnect）、中断（disruption）和分裂（division）。他也用五个C来总结新加坡成功的原则：连接性（connectedness）、创意（creativity）、凝聚力（cohesion）、勇气（courage）和领导层的连续性（continuity）。



张志贤对国际形势的判断是可信的，当下的俄乌战争和以哈冲突，仅仅是三D的表象，美中的大国博弈，从贸易战到科技战，乃至如今在南中国海以及台海的互别苗头，都有可能导致更严重的军事冲突。这也反过来凸显五C的重要性，因为城堡总是由内部攻破。一个国家能否克服外部挑战，完全取决于内部的韧性与团结程度。

新加坡成功的基础，应当说是建立在英国人一手建设的自由贸易港口之上。现代新加坡的出现，首先无非源自发财致富的强烈动机。无论是被拐卖来的还是自愿离乡背井，从中国、印度乃至世界各地聚集到这个小岛的不同人群，都是为了给自己以及后人开创更美好的未来。大家出于相同的目的，由陌生人一变而为邻居，最后再变为同胞，但原始的动机始终如一——落地生根，开枝散叶。