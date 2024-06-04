李承璋：塑造城市文化的魅力

我们这个岛国的文化活动，近一两年来出现“繁荣”景象，这当然是一件赏心悦目的好事，但能不能促进这个城市的人文环境，倒是令人疑惑的。

一个城市之所以令人喜爱、羡慕、心情轻松，不仅仅是舒适安全的居住环境，更重要的是来自于它的文化底蕴。文化的范围很广，在硬体方面有别具风味的建筑样式、街道、雕塑艺术等，这是城市规划的一部分；购物商场和美食中心，是所有现代城市所共有的，没有什么特别意义，也不会让人留下难以磨灭的回忆。

文化创造和活动是维系城市的活力、形象和魅力之所在。人们除了满足基本的生活要求，对文化艺术的感觉，能平衡、激励他的生存状态，从而产生一种精神上的满足。一个城市如果只是偏重消费型的经济发展，将使人类失去内在的风景；当他们发现还有另一个更适合的城市，将会移居他乡。在全球化的大气候中，任何一个城市都是可能的移民村。

文化底蕴是一个人思维的创造基础，是人类跟大自然和现实环境取得协调的创造过程，和所呈现的品质、形象等。人类的存在生态随着环境的改变而改变，不管生活内容如何复杂，人类对文化艺术的追求和梦想，从来就没有停止过。一个缺乏文化底蕴的城市，不能让人产生梦想和归宿感，而让人感觉自己是精神上的漂泊者，活得窒闷而无奈。