顾尔德：台湾如何解救被两个人绑架的国会

台湾的宪政制度对总统的规范确有不足，但解决之道是修宪，修《立法院职权行使》无法解决宪政结构问题。国民党在马英九执政时代，更是避开修宪不谈——因为台湾一谈修宪，就会触及北京敏感神经。

台湾的国民党与民众党两个在野党联手，以“国会改革”之名推动国会扩权修法，终于引爆民众怒吼，“三一八太阳花”十年后，数以万计的群众再度包围立法院，被称为“青鸟运动”。为什么一场在野党推动的“改革”会引起民众反抗？蓝（国民党）白（民众党）急推这些法案过关，又会引发哪些政治效应？

根据5月27日美丽岛电子报公布的民调，蓝白推动国会扩权修法后，除了民进党好感度略微上升至46.1%，国民党与民众党都下降，分别为32.9％与31.6%。国会扩权修法引来社会不满主因有三：一是程序上不正义、法案未经充分讨论；二是立法院扩权不符合法理，违反权力分立原则，多处也有违宪之虞；三是蓝白两党被怀疑与北京里应内合，打击新成立的赖清德政权。

先从第三点说起。4月底台湾花莲发生25年前九二一大地震以来最大强震，被称为“花莲王”的国民党党团总召傅崐萁，却不顾自己选区的严重灾情，于4月26日率领16位号称代表台湾“新民意”的蓝军立委访问中国大陆，并获得负责对台统战的政协主席王沪宁召见。王沪宁称许他们，在立法院新任期之初就访陆，“很不容易，也很有诚意，也很有意义”；傅崐萁则说，希望两岸回到2016年以前的“大交流、大繁荣、大和平、大合作”。