陈刚：中方试图加强在香格里拉对话话语权

一年一度的香格里拉对话如期在新加坡举行，中美防长不仅率大型代表团参加，而且还在对话期间举行双边会谈。此外，中国国防部长董军在对话会上发表演讲，阐述了中国提出的全球安全倡议以及对国际热点问题的看法。从历年中国代表团在香会上的表现来看，今年中方展现出更为积极和主动的姿态，逐步把香会视为向国际社会发出自己声音、加强对话的平台。

态度发生转变由于香会是由英国国际战略研究所主办，过去一段时间里，中国国内一些观察人士认为，这一会议成为美国及其盟友在安全领域打压中国的一个国际场所。中国早期派出参会的代表团级别，没有其他一些国家高。直到2011年才首次派出国防部长参加香会。但在此后一些年份里，中方却因为一些“工作需要”无法安排防长出席这个重要的国际会议，结果让美国等国主导话语权，防长的有时缺席，也减少了和其他国家国防部长接触和交流的机会。

然而近年来，中国每次都派出国防部长参会，体现了对香格里拉对话作为国际安全对话平台的认可和重视，今年，董军更是利用这次机会实现他就任国防部长后与美国防长奥斯汀的首次面对面会晤。这次会谈，有助于稳定住不断下滑的两军关系，双方表示将在未来几个月内，恢复通过电话进行军事交流。