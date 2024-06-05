吴俊刚：美国应如何对付中国？

美国人把中国说成是当今世界的麻烦制造者，中国人则已认定麻烦制造者是贼喊捉贼的人。双方难有交集点。如果双方能够有不能发生战争的默契，则亚太地区就有望持续保持和平。

这是美国的一些政治精英和学者过去两个月公开辩论的课题。激起讨论的是两名特朗普时期白宫高官于4月10日在《外交事务》杂志上发表的一篇文章。文章标题是《胜利无可替代》（No Substitute for Victory）。

“胜利无可替代”，出自1951年韩战期间被杜鲁门总统解职的名将麦克阿瑟之口。完整的语句是：战争的目的是获胜，而不是拖延不决。在战争中，没有可取代胜利的东西。文章作者是马修·波廷杰（Matthew Pottinger，中文名是博明）和麦克·加拉格尔（Mike Gallagher），都属对华鹰派，先后于2021年1月和今年5月遭到北京制裁。两人在这个时间点上发表这篇充满战斗气息的文章，用意何在，耐人寻味。

博明曾任西方通讯社和报章驻华记者多年，能讲流利的华语，特朗普入主白宫期间曾任副国家安全顾问。加拉格尔则曾是美国众议院中国问题特别委员会前主席，也是共和党籍，于今年3月成功推动众议院通过一项法案，要求中国科技公司字节跳动在六个月内剥离TikTok，否则就禁止该视频平台在美国运作。今年2月，他也和国会跨党派议员访问台湾。