乌克兰人为了自由和不做奴隶而战,对此,泽连斯基已经表达得非常精辟:自由是一代人的代价,奴隶却是一代又一代人的代价,代代相传。自由的代价很高,但奴隶的代价更高。

6月2日在新加坡举行的香格里拉对话现场,一位将军接受媒体问询关于俄乌问题时表示,奉劝乌克兰总统泽连斯基,要考虑乌克兰人民生命的价值,到底在为什么而战?

这个问题值得弄清楚。他说,“美国总统拜登说过一句话很恐怖,他说他会支持乌克兰,战斗到最后一个乌克兰人”“如果战斗到最后一个乌克兰人,乌克兰人民在为什么而战呢?你人都没有了。他不是战斗到最后一个美国人在支持乌克兰,他是给乌克兰卖弹药,支持乌克兰打仗,打到哪怕(只剩)最后一个人都要继续卖弹药。”

首先要厘清的是,网上广泛流传的某将军引用的英文原文是,拜登在谈及援助乌克兰时说:“As long as there is a single Ukrainian fighting against Russian aggression, the United States will fully support it!”