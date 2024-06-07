刘梦熊：建议北京宣布香港一国两制延长50年

香港回归至今已27年，距离2047年只剩23年。23年很短，之后香港的一国两制是否终结而实行一国一制呢？这个问题不仅香港巿民关心，国际投资者尤其担心！

近年来，作为国际金融、贸易、航运中心的香港出现一系列形势的逆转，作为对未来港人的信心指标，过去三年，香港向海外移民数以十万计，以致去年3月香港税务局惊呼“报税表少了37万份”！与此同时，近日英国政府以“危害国家安全”罪名起诉香港驻伦敦经济贸易代表处行政经理及相关人员……不可否认，这些事态发展已严重冲击香港的国际金融、贸易、航运中心地位，严重影响一国两制前景。

笔者曾在《联合早报》2月26日评论呼吁：救香港首先回归《中英联合声明》。今日再提出：作为安定人心的战略决策，建议中国政府尽快郑重宣布：将香港的一国两制延长50年，并透过法律程序，将之写入《基本法》。

香港《基本法》第5条规定：“香港特別行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变。”问题是，香港回归至今已27年，距离2047年只剩23年。23年很短，之后香港的一国两制是否终结而实行一国一制呢？这个问题不仅香港巿民关心，国际投资者尤其担心！这些担心包括：