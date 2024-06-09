陈迎竹：AI、夜市、新世界

没有几个人有改变世界的机会和能力，但改变自己的人生甚至只是满足他人的味蕾，都是一种像制作纳米晶片那样微观的艺术，值得用心经营，付出热情。

过去一周的台北国际电脑展或许有非凡的意义。与人工智能（AI）这一世界潮流密切相关的国际科技大厂领军人物齐齐亮相，英伟达、超微（AMD）、英特尔、高通、美超微（Supermicro）、亚马逊、谷歌等等，台湾科技业者上新闻更不用说，媒体的报道铺天盖地，都指向未来的新世界。

这些报道和评论取向并不夸张。比所有国际大厂高层抢先抵达台湾好几天的英伟达创办人黄仁勋的言行很能说明一切。他让93岁的台积电创办人张忠谋和一群台湾科技业老板跟着他一起逛夜市，仿佛号令天下的武林盟主。这些大老板每个都在科技业独当一面，有些甚至因为业务竞争等关系，平时王不见王，却都乖乖地一起坐在狭窄的店里，吃一桌4000元新台币（约167新元）的饭，聆听黄仁勋对未来的发展与布局，如何建立下个世代的科技产业。英伟达此前与今后给这些厂商下的订单真的很大。

英伟达一直能领先世界AI晶片生产，除了因为黄仁勋数十年不怕失败的坚持与大胆的创意和远见，也包括和台湾厂商密切的合作关系。他能让步履略显蹒跚的张忠谋陪着走夜市，代表的不仅是两人的关系，更是整个台湾科技业不敢轻忽英伟达实力的见证。