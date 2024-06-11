格雷厄姆·艾利森：西方可从新加坡学到什么

美国人和英国人珍视言论自由、新闻自由、集会自由，以及与之相关的自由权利。但是，如果让他们选择，他们会接受某些权利受到限制，以享有新加坡人所习惯的高标准治理吗？

当被问及美国政府是否运作良好时，大多数美国人的回答是否定的。根据国际市场研究机构益普索（Ipsos）最近的民意调查，超过三分之二的美国成年人认为，国家正朝着错误的方向前进。盖洛普的报告称，只有26%的人对总统、最高法院和国会等美国主要机构有信心。在18岁至25岁的美国人中，近一半的人认为，民主或独裁“没有区别”，或者“独裁在某些情况下可能是好的”。正如《经济学人》最近的封面文章所言：“冷战胜利后，美国模式似乎无懈可击。一代人之后，美国人自己也对此失去了信心。

大多数新加坡人则对他们的政府有着截然不同的看法。新加坡实行受管控的政治制度，虽有选举，但却有利于人民行动党一党独大。根据皮尤研究中心的一份报告，四分之三的新加坡人对本国的民主运作情况感到满意。此外，80%的人认为，他们的国家正朝着正确的方向前进，这一比率在益普索5月对29个国家所做的民调中最高。

今年，美国和新加坡都面临任何政治制度中最具挑战性的考验之一，即领导人的权力交接。政治学教科书认为，与威权或管控式的制度相比，民主制度在这方面更具优势。然而，正如今年所显示的，情况并非总是如此。