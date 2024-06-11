黄宇翔：欧洲集体防御法热德冷

同样是欧洲大国，也在战争中承受经济压力，那为何法国就积极提倡欧洲集体防御呢？首先，法国相较于德国更具备能源自主实力，主要能源供应是核电，较少受到俄乌战争引发的能源危机影响；其次，在欧洲集体防御里头，法国是得益者。

在俄乌战争爆发后，来自俄罗斯的威胁陡然上升，欧洲各国积极在军备上援助乌克兰，当中尤以法国与德国两个区域大国最为积极，但在两年过程中，却发现多年来武备废弛，援助乌克兰的武器也多要向美国购买，于是欧洲出现重整军备的声音，当中就以“欧盟大脑”法国最为积极。在最近访问德国期间，法国总统马克龙就喊出要闹一场“哥白尼革命”（意指认知上的范式转移），推广“欧洲集体防御”，但德国总理朔尔茨虽然无法反驳，表达支持，却一直冷待，出现“法热德冷”的微妙局面，法国最新倡议向乌克兰派遣军事教官，朔尔茨也明确拒绝，足见两国在进一步军援乌克兰上，意见分歧不小。

“哥白尼革命”（Copernican Revolution）意指15世纪末至16世纪初，波兰天文学家哥白尼提出的天文革命，将天文学的理解由“地心说”改变为“日心说”，是人类认识自己在宇宙位置的“观念革命”。观念的革命会引导行动，但首先是观念上的改变，马克龙这番话在德国东部边关重镇德累斯顿发表，既鼓舞“疑欧派”大本营德累斯顿人民对欧盟的信心，也在向朔尔茨与德国人喊话：是时候改变心态，改变战略认知。

马克龙为何要喊话呢？就是因为德国人对于“欧洲共同防务”并不是非常热衷。