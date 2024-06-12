白士泮：金融互联网——未来的金融体系

科技可以精简流程，提高运作效率，但任何可持续、健全的生态系统都要有适当的赏罚、制衡与监管的机制。

2008年全球金融危机暴露传统权贵资本主义金融系统的治理问题，引发美国主街对峙华尔街 （Main Street Vs Wall Street） 运动。代表广大民众的主街发出强烈呼吁，要求金融服务业必须为中小微企业、个人、家庭和整个社区服务，应该使更多人群，尤其是那些未能从传统金融机构获得金融服务的社会群体受益。社会渴望改造传统权贵资本主义的金融系统，走向 “包容性／普惠金融” （inclusive finance） 。

刚好同时， 我们见证了工业革命4.0一系列数码技术的到来或突破。这一系列技术如物联网、大数据、区块链、人工智能，云计算等的融合赋能新的应用场景，如数码金融——利用平板电脑和智能手机等移动设备以数码方式提供金融服务，使缺乏实体金融基础设施的地区的人群，也能够获得金融服务，造就了网上金融服务和普惠金融。

最具有代表性的数码金融创新，莫过于区块链的开山鼻祖中本聪（Satoshi Nakamoto） 在2008年10月31日发布的一篇论文《比特币：一种点对点式的电子现金系统》。比特币这个加密货币将创建一个 “去中心化” （decentralization） 无须信任的数码现金系统，目的在于消除银行、券商和信用卡公司等中介机构，因为它们收取高费用，并容易遭受欺诈和存有单点故障的安全隐忧。