叶胜舟：两场战争正在改变世界

主动用武力改变现状已经不符合21世纪人类的主流价值观。除非自卫或联合国安理会授权，以战争手段解决国家纠纷不再具有合法性，不再被人类社会接受；如果滥用自卫权或安理会授权，例如持续杀害平民，战争也不具有合法性。

2022年2月俄乌战争爆发，2023年10月以哈战争爆发。两场战争仍在持续，看不到终点，但已经并将继续改变世界。

俄罗斯战略完败、战术不败，开战之初笔者就作出这个判断。所谓战略完败，是指入侵乌克兰成为普京政治生涯的最大污点；俄军费开支超过财政开支的三分之一，无力为未来崛起投资于科技和教育；俄加速衰落且至少50年不振，不可避免地沦为二等大国；乌离心力不可逆，加速推向美国、北约和欧盟；俄安全环境进一步恶化，未能阻止反而促成北约进一步东扩；北约和欧洲不再恐惧俄军常规武力。

所谓战术不败，是指俄罗斯总统普京手中仍有兵员充足、土地辽阔、资源丰富等好牌，最关键的底牌是庞大核武库，美军和北约顾虑重重，不敢也不会下场。普京开战不久称西方要“感谢”俄军，这是大实话，意思是俄军在前线顶住了，未倒逼他考虑在乌克兰动用战术核武器。乌打了半年好战，目前战局明显有利于俄，尤其在哈尔科夫方向开辟第二战场后，乌军有崩盘的高风险。近期美、德、法和北约纷纷加码军援，允许乌用西方武器攻击俄本土军事目标，反证乌军前线非常被动。