郑杰忆：欧盟黑潮汹涌 撼动民主制度？

当前极右派具有相当的学习能力与韧性，在民粹的历练下，擅长掌握操弄民意走向，倒是马克龙可能犯下建制派精英高高在上的决策错误，一再忽略社会气氛、误读人民感受。

6月9日落幕的欧洲议会选举有三个赢家：现任欧盟执委会主席冯德莱恩、领导法国国民联盟的勒庞，以及意大利总理梅洛尼。

三位赢家都是女性，都是右派，曾经担任德国国防部长的冯德莱恩属于中右派，勒庞和梅洛尼则被归为极右派。面对极右派“黑潮”（编按：意大利新法西斯组织以黑色为代表）袭击，冯德莱恩所属的欧洲人民党（EPP）站稳欧洲第一大党的地位，席次不减反增；勒庞的国民联盟在法国拿下超过三成选票，是总统马克龙领导的复兴党（Renew Party）两倍，勒庞在欧盟所属的认同与民主党（ID）也表现亮丽，增加九个席次；梅洛尼的意大利兄弟党（FDI）得票率近三成，超越她在两年前当上总理的成绩，稳固她所领导的右派内阁。

选战结束，抢位置的博弈才刚开始。冯德莱恩想延续现有的建制派模式与中左派社民党、中间派复兴党联盟，她首先必须赢得成员国领袖的支持，欧洲人民党虽是多数国家最大党，她也积极争取连任，但各国可能另有盘算，杀出程咬金人选。冯德莱恩还要获得欧洲议会的过半同意，也就是需要361位议员支持，欧洲人民党、社民党与复兴党总共约有400席，但跑票司空见惯，三党在2019年选举囊括的总席次更多，但冯德莱恩在获得其他政党支持下，才以超过门槛九票惊险过关。