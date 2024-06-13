黄一展：更右倾的欧洲对亚洲是福是祸？

若以有投票权人数来看，仅次于印度的世界第二大规模选举欧洲议会大选于6月6日登场，超过3.5亿选举人选出705席议员（由于英国脱欧，故席次较上一届少了46席），结果也如大部分选前民调预判，在投票率约51%的情况下，右翼势力崛起的幅度更胜上一届。虽说立场中间的党派欧洲人民党（EPP）、社民进步联盟和自由派三大阵营仍占主流地位，但立场更为激进、倡导国族主义和反全球化倾向的政党如德国另类选择党（AfD），纷纷取得不错的成绩，显示欧洲民意风向转变，也凸显欧盟体系中日益严峻的不稳因素。

综观欧洲整合过程，自1993年《马斯特里赫特条约》（Treaty Maastricht）生效后欧盟正式成立，紧接着是1999年欧元区的出现，加深整个地区的自由贸易和降低大部分人流物流的阻碍，最初用意是良善的，希望在全球化趋势之下，创建一个共同市场，达成政治和平、经济繁荣与社会稳定等目标。再者，眼看美苏冷战时期的对垒，苏联解体后美国在20世纪末独霸，欧洲这些老牌强权们自然也希望在世界运作的规则上能有话语权，势单力薄根本无法与之抗衡，联合起来便能够达成某种权力平衡，拥有共同对内与对外的政策，包含关税、贸易、货币、产业政策乃至智慧财产权、环境保育、消费者保障等。

在众人期盼下，欧盟确实在2000年后第一个十年，迎来高度增长与欣欣向荣的发展，越来越多国家想要成为欧盟成员，甚至像希腊，不惜国家财务造假也要加入。然而21世纪第一个十年过去，外在大环境接连的黑天鹅事件：金融海啸、欧债危机、难民危机、英国脱欧等，迈入第二个十年又遭逢冠病疫情、俄乌战争、能源冲突等，个别欧盟成员对于涉外事务的意见日渐分歧。