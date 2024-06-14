郭良平：中国仍缺乏现代化土壤（下）

“四个自信”应该理解为在四个方面都争取更上一层楼；如果理解为现在的一切都是最好的，就有误导抱残守缺之嫌。

李光耀先生认为，中国前进中须要克服的障碍比大多数观察家意识到的还要多。其中一个最主要的是治理问题，尤其是缺乏法治。他说在今天的中国，法治更接近于皇帝的统治；一个大国，小皇帝在广阔的土地上发挥着巨大的地方影响力；限制想象力和创造力、奖励从众的文化习惯。还有通过警句和4000年积累下来的经典文本来塑造思维和语言，这些经典表明一切值得说的话都已经说过了，而且古人说得更好；外国人要充分掌握汉语这种困难的语言，来拥抱中国并被中国社会所拥抱，是极其困难的。这使中国吸引世界其他地区人才的能力受到严重制约。

千万别犯下颠覆性错误李先生在2006年预测，中国需要至少30到50年的时间韬光养晦、埋头苦干方能真正复兴。中国提出“和平崛起”的口号时，是他建议改为“和平发展”，以免刺激他国。他对当时的中国领导人的认知态度相当放心，但警告说，未来某一代领导人有可能不知天高地厚，头脑发昏，过早翘起尾巴与美国对抗。他认为那就是中国厄运的开始，是颠覆性错误。

在西方打压和脱钩断链的情况下，强调自力更生是任何国家的自然反应。但自力更生也具有误导性，因为它鼓励孤立心态，靠憋一口气而不是改良创新土壤作为回击，并且可能在高涨的民族主义推动下，在孤立独行的道路上越走越远，长期后果必定是逐渐落伍，因为创新的软条件靠憋一口气是不会改善的。正确的态度和对策应该是“任正非主义”。