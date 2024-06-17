陈留俊：G7与金砖：谁是世界的未来？

G7就像个相对衰老的中年人，固守着既得利益，对外部势力异常警惕；金砖则像茁壮成长的年轻人，精力充沛但又易于冒险冲动；两者都是世界不可或缺的元素，可如今相互抵触的苗头，不得不让人非常担心。

6月中旬一开始，国际社会就上演了两场大戏吸引着所有人的目光，即6月10日在俄罗斯举行的金砖国家（BRICS）扩容为10国后的首次外长会议，和13日在意大利开始的七国集团（G7）首脑会议，几乎就是当今世界最重要的两个国家集团的会议。

鉴于两场会议时间相近、议题相连，又各自拥有巨大影响力与号召力，但在立场观点上相去较远甚至大相径庭，让人不由得担心它们还能不能和平共处于这个世界，也不知道谁才是能引领世界未来发展走向的一方。

其实，这两个国家集团并不是一开始就像今天这般互相龃龉、针锋相对，如今虽然还未到水火不容的地步，但也足以使人忘记它们曾经有过的热络蜜月期。这两个集团的主要国家都是G20成员国，它们曾经一起应对过美国次贷危机、欧洲主权债务危机、全球变暖、“阿拉伯之春”、伊斯兰国组织等重大全球性问题；它们还包含联合国安理会的全部五个常任理事国，在联合国、世界银行、世界贸易组织、国际货币基金组织等国际组织中，都是主要中坚力量，构成现行国际秩序的主要框架。但是，自从俄乌战争爆发后，两个集团的主要国家就没有真正好好坐下来讨论过问题，G20渐渐被遗忘，联合国慢慢被轻视，双方立场的差距非但没有弥合，反而有日益扩大、越走越远的迹象。