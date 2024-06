黄精明：《经济学人》应向新加坡学习

英国《经济学人》杂志4月18日发表一篇评论文章,讨论新加坡的政治交接,语气不乏嘲笑轻视之意,称黄循财是“陌生面孔”“非首选接班人”。内政部长兼律政部长尚穆根于4月19日在个人脸书账号发文,从国家治理、经济等诸多方面举例,对比新加坡和英国的情况,反驳《经济学人》。他指出,相比于新加坡政局稳定,英国不仅政局混乱,且政客以权谋私;新加坡过去被英国殖民时人均国内生产总值(GDP)仅500美元(约677新元),如今不但超过8万美元(约10万8312新元),还远远超越英国。除此之外,新加坡在社会治理的方方面面都优于英国。

其实,《经济学人》也曾在2018年对王瑞杰获任命为李显龙接班人冷嘲热讽,一个旅居新加坡的波兰人彼得雷乌斯(Michael Petraeus)曾撰文替新加坡反驳《经济学人》,题目是:《经济学人》应该向新加坡学习而不是攻击新加坡(“The Economist”should learn from Singapore instead of attacking it,2018年12月26日发表于彼得雷乌斯的作品网站《Critical Spectator》)。

他说,西方报道对于亚洲事务颐指气使的傲慢态度,并不是什么新鲜事。他说,《经济学人》专栏《榕树》(Banyan)在创栏时号称“关于世界一半人口的专栏”,现在却在匿名的掩护下被一些西方优越鼓吹者作为恣意攻击远东国家的论坛。如果它不是那么滑稽,也就不会那么令人讨厌,因为再明显不过,如果今天有人必须向别人学习,应该是西方向亚洲学习,而不是亚洲向西方学习。