韩和元：勒庞—特朗普主义为何兴起？

作为一种特立独行的思潮，勒庞—特朗普主义将矛头对准建制派，以及现行的政治制度。它们认为，欧美之所以会存在这么多问题，根本原因是国家精英阶层出卖了人民的利益，它们则以“人民代言人”自居。

为期四天的欧洲议会选举结束。根据法国舆论研究所的出口民调结果，勒庞领导的极右翼民粹主义政党法国国民联盟获得31.7%的选票，在法国各政党中排名第一。马克龙领导的中间派复兴党仅获得14.9%的选票，位居第二。

作为回应，在欧洲议会选举蒙受沉重打击的马克龙，宣布解散国民议会，举行闪电选举。对这一决定，勒庞表示欢迎，并称她的政党已准备好在马克龙召集的议会选举结果出来后执政。报道称，勒庞在其政党支持者面前说：“我只能对这一决定表示欢迎……我们已经准备好执政……准备好结束大规模移民，准备好将购买力作为优先事项，准备好重振法国。”

法国国民阵线（编按：2018年6月改称国民联盟）由勒庞的父亲让—马里·勒庞（Jean-Marie Le Pen）于1972年10月5日建立，全称为“保卫法兰西统一国民阵线”。国民阵线的兴起是在经历10年默默无闻的“沙漠时期”之后，于1984年才获得重要突破，突破关键是1984年欧洲议会选举，为应对该次选举，让—马里·勒庞出版了一本题为《法国第一》的书。