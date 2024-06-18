金建国：有感于特朗普被判有罪

12个普通公民组成的陪审团可以依据法律程序宣判特朗普有罪。一位前总统不能享有任何特权，美国司法制度不允许任何人凌驾于法律之上。作为美国之外的局外人，不懂美国法律，也搞不清楚美国政治内斗是否操控法律，要置政治对手于死地。但凭借陪审团能花费10个小时审议特朗普的案件，我们应该相信陪审团是履行了法律义务的。美国社会绝对不存在一个组织可以操控社会的一切。

有感于特朗普被判有罪，在于围绕特朗普涉及一个艳星的案子可以被定罪。世界上有一个祖孙三代可以世袭的朝鲜政权，三代人都得到一个名曰“欢乐组”的服务。凭什么在这个国家里，最高领导人可以肆意践踏良家女性而不受到惩罚？连一个说不的声音都不能发出的国家，敢冒犯最高领袖吗？看看领袖的雕像，高大的身躯有一只指向前方的大手，告诉芸芸众生，没有领袖的英明领导，劳动人民将生活在地狱里。事实上，这个国家的人民至今连温饱都不能解决。如果这个国家的法律可以审判他们的前领导人，可以世袭的政权还能延续吗？

领袖挥手指引方向的身影令人联想到恶魔希特勒，希特勒的右手一挥，德国千军万马开赴前线，几百万犹太人被送进焚尸炉，几千万民众死于战火，希特勒把德国带入毁灭。如果当时的德国有独立的司法制度，可以允许这样的恶魔在台上为所欲为吗？希特勒是在有缺陷的民选制度下掌权，但德国人民没有可以把他赶下台的制度，却不得不为他的罪行买单。今天的德国已经拥有不可能让希特勒这样的人掌权的制度。当年西德总理维利·勃兰特因东德间谍纪尧姆丑闻被迫下台，这就是说，德国的政治制度有纠错机制，领导人做了大错事，就不应该继续执政。