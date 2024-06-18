何清涟：拜登政府开放边境的社会实验

我必须强调，近20余年世界政治光谱严重左移，20年前的右翼早已荡然无存，中间派却成了如今的极右翼。所谓右翼实际上想说的是：“我们厌倦了无节制的移民、全球主义和其他被塞进我们喉咙的进步理念，我们须要恢复生活安全。”

美国总统拜登从上任伊始，就在努力推行他那大规模的社会主义2.0版（全球主义）的社会实验，其中对美国影响最深远的，是开放边境迎非法移民（非移）与通过教育系统鼓励未成年人变性这两项。如今，这两者都遭遇美国社会的强烈抵制。就在6月5日这一天，拜登在白宫发表讲话说：“如果美国不保护我们的边境，那么试图来到这里的人数将无穷无尽。”但究其内容，只是从无限开放边境变成限额：一旦七日内日均非法越境人数达2500人，该行政令就生效，授权边境官员立刻停止受理这些人的庇护申请；如果七日内日均非法越境人数降至1500人或以下，边境在两周后重新向寻求庇护的非法越境者开放。

拜登自进入白宫第一天发布数项关于开放边境，允许非移入境的行政令之后，不断根据情况再发布同类行政命令，基本不须要通过国会赋权。国土安全部登记的非移数据远非实际进入人数，为了弄清楚到底有多少非移进入美国，美国研究者很花了一番工夫，最后的保守估计是约1000多万，但都承认真实数据远高于这一估计。

非法移民是财政净流失梅里尔·马修斯是得克萨斯州达拉斯政策创新研究所的常驻学者，他的推算先以皮尤研究中心数据为参考。1990年，只有350万非移住在美国。这一数字在2005年达到峰值1220万，然后逐渐下降，在2019年降至1020万；再引美国海关与边境保护局数据，从2021财年到2023年11月，边境巡逻队“遭遇”了约850万名非移。还有至少170万人为了避免被发现而非法进入美国。因此，最保守估计是三年至少进入1020万非法移民。