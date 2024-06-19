“莫迪经济学3.0”恐黯然失色

在悬浮议会与盟友掣肘的中坚力量对垒格局中，外加地方分权的割裂背景，不仅莫迪个人权威将遭遇空前考验，任何一项重大方案出台，都势必变得艰难。

印度人民党主导的全国民主联盟（NDA）又一次在大选中获胜，莫迪得以开启第三个总理任期。按照莫迪的执政计划，接下来五年将把基础设施建设作为主菜重点发力，未来两年投入基础设施的资金规模将达到44.4万亿卢比（约7200亿新元），相当于过去10年内建造的所有基础设施经通货膨胀调整后的价格，最终成就出一个“闪耀的印度”。巨额基建投资也被看成是“莫迪经济学3.0”的最核心板块。

应当说，莫迪重视基建从一开始就迈开步伐。在第一个任期内，莫迪政府斥资300多亿美元在全国建造1亿2000万间厕所，平均约每分钟建40间，解决了6亿人的如厕难题。按照莫迪自己的话，厕所覆盖率达到99%，更重要的经济意义是，这项被莫迪命名为“清洁印度”的计划，使混凝土建材销量增加约81%，与厕所和卫生用品相关的产品销量增长约48%；如果加上对排泄物的处理和资源再造，印度国内与厕所相关的产业规模，至2021年达到620亿美元，为“莫迪经济学1.0”增色不少。

“莫迪经济学2.0”的核心内容是提振制造业。第二任期伊始，莫迪便誓言要在2025年前将制造业占国内生产总值（GDP）比重提升至25%，到2030年将印度打造成“全球制造业中心”。为此，莫迪政府将航空、能源、电信等领域私有化的同时，不断优化与升级各种激励措施，其中影响最大的是面向消费电子等14个行业。