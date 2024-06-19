日本构想的斯里兰卡减债计划

斯里兰卡债务问题与中国的“债务陷阱”问题广为人知。斯里兰卡在开发汉班托塔港之际，由于无法偿还从中国获得的资金援助，港口的99年经营权归中国国有企业招商局港口集团所有。之所以该项目被作为“债务陷阱”的代表案例，是因为中国和当时的马欣达·拉贾帕克萨总统及家族之间有很深的关系，从中国获得的贷款适用利率条件，要比其他资金提供国更高；不仅如此，还有对中国利用港湾设施军事化的忧虑等。除了汉班托塔港以外，还有中国建设的马塔拉·拉贾帕克萨国际机场等，作为对当地政治分肥而失败的例子也闻名，现在运作率依然很低。

但是，并不是所有来自中国的支援项目都和汉班托塔港一样。例如，接受中国支援建设的科伦坡港就取得较好的成果。此外，斯里兰卡贷款来源也不仅限于中国。虽然被批判为债务陷阱，但斯里兰卡也是从众多资金提供国中，选择来自中国的援助的。目前，发达国家和国际机构缺乏资金，支援斯里兰卡等发展中国家从事大型基建的要求，这也凸显来自中国的大型支援具有一定优势。实际上，中国的大型基建由于资金不足，从2010年代后半期开始减少。尽管如此，中国的基建等对外投资，还保持在一定水准，对发展中国家来说，这是魅力所在。从这意义上来说，所谓债务陷阱风险现在依然存在。

发达国家和国际机构能做什么呢？既然大型基建支援很难实现，作为发达国家，针对发展中国家的需求，只能提供力所能及的支援，帮助苦于债务过剩的国家进行管理财务，也是一个选项。