新加坡可从西方学到什么？

西方模式也不是一无是处，比如，美国吸纳来自世界各地的各色人才，让他们各自发挥所长的做法，就很值得我们学习。此所谓 “海纳百川，有容乃大”。至于他们的政党对峙、种族歧视、毒品泛滥、枪支为患、市场失灵、社会撕裂等等，也可作为反面教材来学。

哈佛大学肯尼迪政府学院教授格雷厄姆·艾利森（Graham Allison）最近在美国《外交政策》上发表一篇文章，题为《西方可从新加坡学到什么？》。读了全文，发现教授并没有对自己提出的问题给出明确答案，而是委婉地叙述新加坡治理方式所取得的成效，并要求人们反思政府发挥作用所需的条件。

平心而论，各国国情不同，新加坡和西方国家在文化、历史等各方面也有极大差异，何况新加坡只是地图上一个小红点，根本无法和他国相提并论。教授也许真觉得西方国家可以从新加坡身上学点什么，但最终也不敢擅作主张，提出什么具体建议。

但就今天西方国家总体的政治看，政府的运作确实发生很大问题。这篇文章提到美国，看来真是问题多多，难以作为民主样板了。当被问及美国政府是否运作良好时，大多数美国人的回答是否定的。艾利森引述以下调查数据：一、根据国际市场研究机构益普索最近的民意调查，超过三分之二的美国成年人认为，国家正朝着错误方向前进。二、盖洛普的报告称，只有26%的人对总统、最高法院和国会等美国主要机构有信心。在18岁至25岁的美国人中，近一半认为，民主或独裁“没有区别”，或者“独裁在某些情况下可能是好的”。