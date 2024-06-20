王飞凌：罪犯当总统？——美国政治的全新挑战

除非特朗普退出竞选或在漫长的上诉过程里，能及时推翻有罪裁决，否则见过无数奇人怪事的美国选民，还是要惊见一个匪夷所思的新难题：选一个罪犯当总统？

去年底，笔者曾在《“古老”的美国大选与“最不坏”的民主政治》（《联合早报》2023年12月15日）一文，谈到今年美国大选很是空前：两个史上最高龄的候选人，极不友好地换了个位子后继续较量；其中之一还史无前例地官司缠身。现在，即将得到共和党正式提名的特朗普，在多日庭审后，5月31日被纽约地方法院裁决，犯了34项所谓重罪（felony），成为有史以来第一个被公民陪审团定为罪犯的前总统。看来今年的美国政治真人秀，可谓“没有最奇葩，只有更惊人”。

美国以观念成国，由法律治国，分成联邦与地方两大块的司法体系，相当独立，内部有许多分权制衡与程序制约；外部则有无数律师抗辩与媒体挑刺。公诉案子大多先由一个公民组成的大陪审团同意。开庭后，所有证人与证据都要明示双方，供当堂辩驳。至于庭审时的陪审团，更是结构性地有利于被告：辩护方可以在遴选时，轻易否决陪审员中的任何一人；双方接受的由普通人士组成的陪审团（此次有12人）在庭审后投票时，必须要意见一致才能定谳；于是“宁放过三千，勿冤枉一人”十分常见。特朗普多年来打过许多官司，有一个一流的庞大辩护律师团。但这次估计是被抓了实锤，走了麦城；民众都认为够上重罪。诚所谓常在河边走，难免要湿足。

除非特朗普退出竞选或在漫长的上诉过程里，能及时推翻有罪裁决，否则见过无数奇人怪事的美国选民，还是要惊见一个匪夷所思的新难题：选一个罪犯当总统？