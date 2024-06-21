高建生：极化选举结果也是一种民意

极化的选举结果，犹如竞技体育中运动员的不幸受伤甚至重伤，本身就是运动的一部分，“极化”也是政治运行与发展的一部分。理性的思维与态度，应当是从选举的极化结果中，多问几个“为什么”？

6月的欧洲议会选举结果一出来，满世界差不多都是震动。全欧约3亿7000万有选举权的选民，超过50%投了票。中右翼与中左翼政党将占据欧洲议会首位、次位议席的格局，并未发生大变化，引发世界震动与关注的，在于两个结果。

一是极右翼政党选票增加，如欧洲保守派和改革主义者（ECR）党团的席位，从69席增加到73席；极右翼的认同与民主（ID）党团从49席增加到58席。虽涨幅有限，但“上涨”本身就令人关注。

二是在欧盟一些重要成员国当中，极右翼政党选票明显增加。如勒庞领导的法国极右翼政党国民联盟赢得31.5%的选票，比执政复兴党多超过一倍；德国选择党（AfD）以15.6%的得票率，高于总理朔尔茨所在社会民主党（SPD）的14.1%；极右翼的奥地利自由党获得25.7%的选票，也超过执政的奥地利人民党24.7%。在目前欧盟27国中，有16个国家的极右翼政党民意支持率超过20%，意大利、荷兰等七国都由极右翼政党主导或参与政府当中。