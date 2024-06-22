刘家明：外国友人看新加坡

与外国公司的工程师开会后，在他回国前相约到滨海湾花园来个早晨健行。他好奇地问我，为什么几乎每个人手上都戴着一个黑色的数据手表？我告诉他那是政府发放的免费计步器，如果每天步行超过5000步，或每晚睡眠超过七小时，就会有积分奖励，用来换成购物固本和优待券。“睡觉也可以换钱！”他听后惊奇不已。

虽然是烈日当头，到滨海湾花园里的不同主题花园，一路上都有树荫微风，就算湿度较高，基本上还算惬意。停停走走一直到滨海堤坝蓄水池，刚好新加坡资源永续展览馆开门了，便顺道进去参观。想不到他几乎每个展品都细读解说，比所有访客都看得仔细。看来他现在知道的植树节、清河运动、新生水、堤坝蓄水池、深层污水地道等等的知识比我们还多！

大半个上午，原来让这位荷兰友人最羡慕的是小国的长期稳定政治，让从政者有信心推行长远目标的项目。清一条河头尾也要10年，从计划设计到建成一个堤坝用了至少15年，从1963年就开始的植树环保运动，也延续了超过60年。朋友觉得这些对一个天然资源缺乏、外部政治环境不利的小国来说，真是难以置信。其实他也认同我们是因为 “怕输” 心理和危机感，所以对影响国家安全的挑战如水源、能源、食物等都没有掉以轻心。