叶鹏飞：游伊比利亚之文明联想

文明社会必然要排他，对于破坏秩序的缺乏自律者必须严加惩戒，以确保这脆弱的气泡不会在黑暗的海洋中破裂。在这个意义上，以包容之名行纵容之实，让满足一时的欲望凌驾于长期的奉献牺牲，无异于自取灭亡。

6月上旬参加旅行团，远赴阳光明媚的西班牙和葡萄牙，感受当地人的热情、美食、历史古迹和自然风光。虽然位于欧洲大陆西端，远离烽火燎原的乌克兰战场，但恰逢6月6日至9日欧盟27个成员国的公民投票选举欧洲议会，沿途看到各类竞选海报，多少还是能感觉到政治上的硝烟；加上参访古迹时当地导游细心的解说，身处现代文明发源地的欧洲一角，不由得浮想联翩。

伊比利亚半岛历史久远，最早的文献是古希腊历史学者赫卡塔埃乌斯在公元前500年的记录。罗马人在公元前200年左右描绘过这个地方，并陆续移民统治。西班牙古城塞哥维亚就完好地保留了一座长约800米，高达28.5米，用167个拱门支撑的古罗马水道桥，让人惊叹当年的建筑知识和技艺。与很多地方的历史一样，伊比利亚在不同时期生活着不同民族，来自德国的西哥特人在415年建立政权，随后被来自北非的回教摩尔人在711年征服，直到1330年的萨拉多河战役，基督教联军才把回教势力赶出半岛。

由于这段回教统治数百年的历史，西班牙和葡萄牙无论在建筑风格、饮食习惯或语言上都遗留很多回教影响。我们参观的科尔多瓦圣母升天主教座堂，是于1238年改建自786年建成的清真寺。导游介绍，当年战败的回教徒投降的条件之一，是保留清真寺建筑。由于基督徒当时也缺钱另建教堂，所以索性移花接木，改装清真寺为教堂；后世不同时期逐步扩建，形成回教、歌德风格和文艺复兴建筑风格并存的建筑群。