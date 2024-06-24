尹瑞麟：从中国智库对冷战末日景象描述说起

具体地说，热核战将有可能从“相互确保毁灭”的相互抑制，转向“先发性地”摧毁对方所有或绝大部分进攻能力的大战略。新的认知对于分析核威慑有效性、维持大国间战略稳定性，具有理论价值和现实意义。

冷战时期，美苏长年对峙，剑拔弩张，但最终并没有酿成热核战，不少论者认为，这是由于双方都认识到核战是一场相互确保毁灭（Mutually Assured Destruction，简称MAD）的战争，结果只会是同归于尽。在核武器诞生后的70余年间，除1945年8月美国对日本的广岛和长崎两次使用核武器外，核武器再也没有在战争中使用。作为一种军事理论，MAD是指被攻击的国家即使只保留30％的核反击能力，亦足以向攻击方进行毁灭性报复。

再者，核武的巨大毁灭力及使用后的长期破坏性影响，也使得国际社会和各国人民对它怀有一种本能的反感和极度恐惧。但在人工智能（AI）、精确武器和无人机科技飞跃发展的今天，MAD理论和效果看来将面对另一场范式转移，颠覆这属于以往“既定核军事对垒下的稳定逻辑”。具体地说，热核战将有可能从“相互确保毁灭”的相互抑制，转向“先发性地”（pre-emptive）摧毁对方所有或绝大部分进攻能力的大战略。新的认知对于分析核威慑有效性、维持大国间战略稳定性，具有理论价值和现实意义。

位于北京的中国“首批高端智库”，中国现代国际关系研究院（英文缩写CICIR）不久前发表的《2024年全球战略与安全风险》报告就指出，美国日益具备“一次性同时摧毁对手全部进攻力量的能力”。该报告说，其“可行性是由于我们处身军事智能化时代，可通过智能感知，作指挥和调度”；报告书并警告，拥有先发全部摧毁对方的能力越大，敌对双方“在危机时越倾向于抢开第一枪”。