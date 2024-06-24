张诚信：中国应对SpaceX持何种态度？

近日，美国太空探索技术公司（SpaceX）完成超重型运载火箭“星舰”的第四次试飞。随着助推器顺利溅落于指定海域，飞船实现受控再入大气层，此次试飞达到预期目标，取得重大突破。根据设计指标，“星舰”是人类史上综合性能最强的运载火箭。

除了“星舰”，SpaceX的另一大竞争优势，在于能使用猎鹰9号和重型猎鹰等成熟的大推力可回收运载火箭，高频率发射商业载荷。2023年，SpaceX执行了98次太空发射任务，而中国仅执行了67次。在入轨质量方面，差距更为明显：SpaceX累计将1195吨的航天器送入预定轨道，占全球80%。此外，猎鹰系列运载火箭的发射成本，不超过每公斤3000美元，远低于全球商业航天市场每公斤1万至2万美元的平均水平。

对于SpaceX，中国官方实际上已摆低姿态。2023年末，中国航天科技集团宣称，和SpaceX相比，它“大而不强，大而不优”，与航天强国建设目标相距甚远。中国航天的发展是由国家主导的。作为最大的航天国企，中国航天科技集团几乎是中国航天的代名词，该言论相当于承认了中国航天与SpaceX的实力差距。今年以来，央视新闻等官媒也曾引用SpaceX的案例，论证中国发展商业航天的必要性。